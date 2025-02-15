ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 65-57'lik skorla konuk takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
OGM Ormanspor: Epoupa 2, Manolya Kurtulmuş 8, Aokuso 8, Burke 18, Berger 12, Duygu Özen 3, Esra Ural Topuz 2, Zeynep Şevval Gül 4
ÇBK Mersin: Pelin Derya Bilgiç 6, Anderson 10, Carleton 11, Araujo 17, Rupert 11, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 3, Derin Yaya, Sinem Ataş 7
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