ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı

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Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde ÇBK Mersin ile Emlak Konut, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

ÇBK Mersin ilk çeyrekte sergilediği üstün oyunla arka arkaya sayılar bulmayı bildi. Akdeniz ekibi mücadelenin ikinci çeyreğine 27-13'lük üstünlükle girdi.

Carleton, Howard ve McCowan'ın öne çıkan performanslarıyla oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren ÇBK Mersin soyunma odasına da 50-31'lik skorla avantajlı gitti.

Akdeniz ekibi, müsabakanın üçüncü çeyreğinde farkı iyice açtı. ÇBK Mersin maçın son çeyreğine 74-46'lık skorla önde girdi.

Ahmet Kandemir'in öğrencileri karşılaşmanın büyük bölümünde sergilediği üstün oyunu son çeyrekte de sürdürdü.

ŞAMPİYON ÇBK MERSİN

Emlak Konut'u 85-64'lük skorla mağlup eden ÇBK Mersin, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı.

ÇBK MERSİN, İKİNCİ KEZ KUPAYI KAZANDI

ÇBK Mersin, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Mersin temsilcisi, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu 2022 yılında elde etmişti. ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi 71-58 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

ÇBK Mersin, 2024'te oynanan finalde ise sarı-lacivertli ekibe 79-76 mağlup olarak ikinci olmuştu.

EMLAK KONUT, İLK KEZ FİNAL OYNADI

Emlak Konut, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk kez finalde mücadele etti.

Murat Alkaş'ın öğrencileri, yarı final mücadelesinde Beşiktaş'ı mağlup ederek finalin yolunu tutmuşlardı.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe, organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, 14 kez Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi olmayı başardı. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2019, 2020 ve 2024'te şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli ekip, 1995, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2022'de ise ikinci oldu.

KUPADA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAN DİĞER TAKIMLAR

Fenerbahçe'nin ardından organizasyonda en fazla şampiyonluğu Galatasaray elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, kupada üst üste 6'şar ve 5'er kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetindi.

BOTAŞ (2002, 2003) ile Yakın Doğu Üniversitesi de (2017, 2018) 2'şer defa kupayı müzesine götürdü.

SKOR DAĞILIMI

ÇBK Mersin: Anderson 13, Johannes 11, Carleton 16, Howard 14, McCovan 22, Asena Yalçın, Sinem Ataş 6, Pelin Derya Bilgiç 3, Derin Yaya

Emlak Konut: Thomas 8, Sehernaz Çidal 3, Parks 8, Macaulay 17, Ndour 17, Gamze Takmaz 2, İnci Güçlü, Berfin Sertoğlu 7, Ceren Akpınar 2