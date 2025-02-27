ÇBK Mersin, Valencia Basket'i mağlup etti

AA & Ensonhaber
EuroLeague yarı final play-in turu rövanş maçında temsilcimiz ÇBK Mersin ile İspanya'nın Valencia Basket takımı karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçı ÇBK Mersin, 92-77'lik skorla kazandı.
Deplasmandaki ilk maçı 89-57 kaybeden Mersin ekibi, 6'lı Final'de çeyrek finalde mücadele edecek.
Valencia Basket ise 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.
SKOR DAĞILIMI
ÇBK Mersin: Howard 18, Fauthoux 7, Carleton 12, Araujo 16, Johannes 21, Asena Yalçın, Anderson 7, Sinem Ataş 6, Diallo 2, Pelin Bilgiç 3
Valencia Basket: Fingall 9, Romero 11, Fiebich 16, Iagupova 11, Alexander 12, Mavunga 10, Torrens 5, Casas, Vitola, Tumer 3
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