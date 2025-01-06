ÇBK Mersin, Victor Lapena ile yollarını ayırdı

İHA

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile yollarını ayırdı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Koçumuz Victor Lapena ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her şey için teşekkürler Victor Lapena.

FENERBAHÇE'Yİ DE ÇALIŞTIRDI

ÇBK Mersin, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştıran Lapena ile geçen yıl Mayıs ayında 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ'A YENİLDİLER

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 71-65 yenilen ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap üçüncü haftasında 8 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Landes takımı ile deplasmanda karşılaşacak.