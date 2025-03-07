ÇBK Mersin'den Bodrum Basketbol'a 60 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin ile Bodrum Basketbol karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 103-43'lük skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 16, Araujo 22, Derin Yaya 11, Sinem Ataş 24, Fauthoux 4, Beren Polen Höke 4, İkra Durmaz 3, Pelin Derya Bilgiç 12
Bodrum Basketbol: Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 7, Azra Erçelik 5, Gizem Tüzün, Eslem Güler 3, Sıla Tunçdemir, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 9, Elif Bati 4, Belçim Naz Şahinkanat 2
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