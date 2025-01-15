ÇBK Mersin'den Perfumerias Avenida'ya 17 sayı fark!
AA & Ensonhaber

Kadınlar EuroLeague 2. tur E Grubu dördüncü maçında temsilcimiz ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı ile İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibi karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım ÇBK Mersin, 79-62'lik skorla kazanmayı başardı.

SKOR DAĞILIMI

ÇBK Mersin: Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Rupert 34, Araujo 5, Sinem Ataş 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Asena Yalçın

Perfumerias Avenida: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Carter 6, Gil 12, Jespersen 5, Jankovic 2, Vilaro 8, Fasoula 10

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Emre Çalışkan
Editor