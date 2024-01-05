ÇBK Mersin'i uzatmada yenen Fenerbahçe, Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe uzatmalarda ÇBK Mersin'i son saniye basketiyle 79-76 mağlup ederek kupayı kazandı.

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ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Federasyonunca Balıkesir'de düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Valerie Garnier'in çalıştırdığı Fenerbahçe ile Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 71-71'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatmalara giden maçta ise kazanan 79-76'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, ilk çeyreği önde bitirdi

Final karşılaşması ÇBK Mersin'den Williams'ın 2 sayılık basketiyle başladı. Daha sonra karşılıklı basketlerle ilerleyen ilk çeyrekte Mcbride ve Howard ile set hücumlarından sayılar bulan Fenerbahçe ilk molaya 13-11 önde girdi.

Sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken ÇBK Mersin karşısında kalan dakikalarda iyi oyununu sürdürüp, ilk çeyreği 19-15 önde bitirdi.

Sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü

İkinci çeyrekte Holingsvorth ile üst üste sayılar bulan ÇBK Mersin'in ataklarına Fenerbahçe, Anderson ve Meesseman'ın etkili performansıyla karşılık verince, soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 37-28 üstünlüğüyle gidildi.

ÇBK Mersin, final periyotuna geride girdi

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe, maçın başlangıcından bu dakikalara kadar oyun disiplinini bozmadı ve pota altında etkili olmaya devam etti. Üç sayı çizgisinin gerisinden Meesseman ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, pota altından da Anderson iyi kullanıp, farkı korumayı başardı.

Mabrey'in asist ve Holingsvorth'nin sayılarıyla Fenerbahçe'nin baskısını kıran ÇBK Mersin, bitime 1 dakika kala farkı 8 sayıya (56-48) indirse de Fenerbahçe final periyotuna 56-50 skor avantajıyla girdi.

Maç uzatmalara gitti

Son çeyreğe iyi başlayamayan Fenerbahçe, ÇBK Mersin sert savunmasını geçmekte zorlandığı anlarda sahneye çıkan kaptan Şerife Alperi Onar bulduğu sayılarla hem takımını hem tribünleri ayakta tuttu.

Son dakikaları kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibinin skorda geri dönüşüne karşılık veremeyince son 39 saniyeye 71-71 beraberlikle girildi.

Son saniyelerdeki karşılıklı birer atağı değerlendiremeyen iki takım karşılaşması 71-71 sona ererek maç uzatmaya gitti.

Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü

Uzatma bölümünde Selin Rachel Gül ve Meesseman'ın pota altındaki oyununa ÇBK Mersin Cornelius'u ile karşılık verdi.

Son dakikaya 76-74 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala yaptığı faul sonrası ÇBK Mersin'li Holingsvorth iki atıştan birini kaçırınca Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile takımını parkeden 79-76 galip ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.