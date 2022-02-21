- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Cedi Osman, All-Star arasında Ebru Şahin'in yanına geldi
Cedi Osman, All-Star arasında Ebru Şahin'in yanına geldi
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, All-Star sebebiyle lige verilen arada soluğu İstanbul'da, sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı.
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 17:41
Ayrı ülkelerde yaşamalarına rağmen harika bir ilişkileri olan Cedi Osman ve Ebru Şahin kavuştu. Çift önceki akşam Emirgan'da görüntülendi.
Sevgililer Günü’nde Türkiye’ye gelemeyen Cedi Osman sonunda Ebru Şahin’e kavuştu.
EMİRGAN'DA BULUŞTULAR
Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti önceki akşam Emirgan’daki bir mekana girerken görüntülendi.