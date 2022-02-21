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    Cedi Osman, All-Star arasında Ebru Şahin'in yanına geldi

    NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, All-Star sebebiyle lige verilen arada soluğu İstanbul'da, sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 17:41
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    Cedi Osman, All-Star arasında Ebru Şahin'in yanına geldi

    Ayrı ülkelerde yaşamalarına rağmen harika bir ilişkileri olan Cedi Osman ve Ebru Şahin kavuştu. Çift önceki akşam Emirgan'da görüntülendi.

    Sevgililer Günü’nde Türkiye’ye gelemeyen Cedi Osman sonunda Ebru Şahin’e kavuştu.

    EMİRGAN'DA BULUŞTULAR

    Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti önceki akşam Emirgan’daki bir mekana girerken görüntülendi.

    Cedi Osman, All-Star arasında Ebru Şahin in yanına geldi #1

    Cedi Osman, All-Star arasında Ebru Şahin in yanına geldi #2


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