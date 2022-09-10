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    Cedi Osman Fransa maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı

    Cedi Osman Fransa maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı

    A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya 87-86 mağlup olarak turnuvaya veda ederken kritik anda 2 serbest atış kaçıran Cedi Osman, maç sonunda ağladı.
    • 10.09.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 15:36
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    A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale kalabilmek için Fransa ile Berlin’de karşı karşıya geldi.

    Mücadeleden 87-86 mağlup ayrılan Millilerimiz, son 16 turunda turnuvaya veda etti.

    Cedi 2 atış kaçırdı maç uzadı

    Maçı son anlara kadar önde götüren Milli Takım'da Cedi Osman, son saniyelerde kazanılan 2 atışı da kaçırınca işler karıştı. Fransa son saniye basketi de bulunca 4. çeyrek 77-77 sona erdi ve maç uzatmaya gitti.

    Uzatma dakikalarında Fransa daha etkili bir oyun sergileyerek maçı 87-86 kazandı ve çeyrek finale kaldı.

    Cedi Osman Fransa maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı #1

    Cedi'nin üzüntüsü

    Turnuvaya veda eden Millilerimiz'de Cedi Osman maç sonunda gözyaşlarına hakim olamayarak elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

    Cedi Osman Fransa maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı İZLE


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