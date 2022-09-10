A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya 87-86 mağlup olarak turnuvaya veda ederken kritik anda 2 serbest atış kaçıran Cedi Osman, maç sonunda ağladı.

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale kalabilmek için Fransa ile Berlin’de karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 87-86 mağlup ayrılan Millilerimiz, son 16 turunda turnuvaya veda etti.

Cedi 2 atış kaçırdı maç uzadı

Maçı son anlara kadar önde götüren Milli Takım'da Cedi Osman, son saniyelerde kazanılan 2 atışı da kaçırınca işler karıştı. Fransa son saniye basketi de bulunca 4. çeyrek 77-77 sona erdi ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma dakikalarında Fransa daha etkili bir oyun sergileyerek maçı 87-86 kazandı ve çeyrek finale kaldı.

Cedi'nin üzüntüsü

Turnuvaya veda eden Millilerimiz'de Cedi Osman maç sonunda gözyaşlarına hakim olamayarak elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

Cedi Osman Fransa maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı İZLE