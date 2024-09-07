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Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu

Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Cedi Osman'la anlaştı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos da transferi açıkladı.