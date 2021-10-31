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- Cedi Osman sezonun en iyisine imza attı
Cedi Osman sezonun en iyisine imza attı
NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 yenildi.
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 14:59
NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi.
Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.
Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı.
Miami Heat'in, Memphis Grizzlies'ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti.
Utah Jazz ise sezonun ilk mağlubiyetini Chicago Bulls karşısında aldı.
Chicago Bulls'da DeMar DeRozan'ın 32 sayı attığı maçta, Chicago Bulls, Utah Jazz'ı 107-99 yendi.
SONUÇLAR
- Boston Celtics - Washington Wizards: 112-115
- Orlando Magic - Detroit Pistons: 103-110
- New York Knicks - New Orleans Pelicans: 123-117
- Toronto Raptors - Indiana Pacers: 97-94
- Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers: 94-122
- Utah Jazz - Chicago Bulls: 99-107
- Miami Heat - Memphis Grizzlies: 129-103
- San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks: 102-93
- Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 82-103
- Denver Nuggets -Minnesota Timberwolves: 93-91
- Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 92-101