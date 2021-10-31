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    Cedi Osman sezonun en iyisine imza attı

    NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 14:59
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    Cedi Osman sezonun en iyisine imza attı

    NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi.

    Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.

    Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı.

    Miami Heat'in, Memphis Grizzlies'ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti.

    Utah Jazz ise sezonun ilk mağlubiyetini Chicago Bulls karşısında aldı.

    Chicago Bulls'da DeMar DeRozan'ın 32 sayı attığı maçta, Chicago Bulls, Utah Jazz'ı 107-99 yendi.

    Cedi Osman sezonun en iyisine imza attı #1

    SONUÇLAR

    • Boston Celtics - Washington Wizards: 112-115
    • Orlando Magic - Detroit Pistons: 103-110
    • New York Knicks - New Orleans Pelicans: 123-117
    • Toronto Raptors - Indiana Pacers: 97-94
    • Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers: 94-122
    • Utah Jazz - Chicago Bulls: 99-107
    • Miami Heat - Memphis Grizzlies: 129-103
    • San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks: 102-93
    • Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 82-103
    • Denver Nuggets -Minnesota Timberwolves: 93-91
    • Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 92-101

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