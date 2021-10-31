Cedi Osman sezonun en iyisine imza attı

Cedi Osman sezonun en iyisine imza attı

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 yenildi.

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi.

Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.

Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı.

Miami Heat'in, Memphis Grizzlies'ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti.

Utah Jazz ise sezonun ilk mağlubiyetini Chicago Bulls karşısında aldı.

Chicago Bulls'da DeMar DeRozan'ın 32 sayı attığı maçta, Chicago Bulls, Utah Jazz'ı 107-99 yendi.

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