Cedi Osman, sosyal medya hesaplarını kapattı

Cedi Osman, Milli Takımımızın Olimpiyat vizesi alamaması sonrası gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasının yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası Cedi Osman mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Cedi Osman karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda "Olimpiyat en büyük hayalimizdi, çok istedik, çok inandık, çok çalıştık… Ama olmadı. Gece yarıları kalkıp bizi ekran başında desteklediniz; hedefimiz sizlere o mutluluğu yaşatmaktı, yapamadık. Başarıda nasıl mutluluktan payımıza düşeni alıyorsak, başarısızlıkta da sorumluluğu almak gerektiğine inanırım hep. Kendi adıma size bu mutluluğu yaşatamadığımız için özür dilerim, hakkınızı helal edin." dedi.

Türk halkının takıma inanmaya devam etmesini isteyen Osman, "Çok yetenekli, çok karakterli bir yeni jenerasyon yetişiyor. El ele çok büyük başarılara imza atacağımızı biliyorum. Siz bu takıma inanmaya devam edin. Bilin ki bu şanlı formayı giyen ülkenin her genci, terinin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

HESAPLARINI KAPATTI

Milli takımın olimpiyat vizesi alamaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Cedi Osman, yoğun tepkilere dayanamayarak hesaplarını kapattı.