Cedi Osman ve Giannis Antetokounmpo'nun karesi gündem oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek namağlup finale yükseldi.
24 yıl sonra Avrupa şampiyonasında finale çıkan ay-yıldızlılar, pazar günü saat 21.00'de Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Yunanistan maçının içinde ortaya çıkan bir fotoğraf geceye damgasını vurdu.
GECENİN KARESİ
Kaptan Cedi Osman'ın, Yunanistan'ın NBA yıldızı basketbolcusu Giannis Antetokounmpo ile aynı karede olduğu an sosyal medyada gündem oldu.
Cedi'nin maç öncesinde potaya asıldığı sırada Antetokounmpo'nun basın mensuplarına görüntü verdiği anlar kısa süre içerisinde çok konuşuldu.