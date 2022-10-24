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- Cedi Osman'dan galibiyete 16 sayılık katkı
Cedi Osman'dan galibiyete 16 sayılık katkı
- 24.10.2022 - 12:19
- Güncelleme : 24.10.2022 - 13:02
NBA’de iki Doğu Konferansı ekibi Cleveland Cavaliers ile Washington Wizards kozlarını paylaştı.
Uzatmaya giden mücadelede Donovan Mitchell’ın performansıyla kazanan taraf, 117-107'lik skorla Cleveland Cavaliers oldu.
Cedi, iyi bir performans gösterdi
Bu sonuçla birlikte Cavs, üçüncü maçında ikinci kez kazanırken Wizards, üçüncü maçında ilk mağlubiyetini aldı. Cavs’te temsilcimiz Cedi Osman, 16 sayı, 3 asistle önemli bir rol oynadı.
Donovan Mitchell, yıldızlaştı
Donovan Mitchell 37 sayı – 5 ribaund – 4 asist – 3 top çalma ile galibiyetin mimarıydı. Jarrett Allen 15 sayı – 14 ribaund – 3 asist, Evan Mobley 10 sayı – 7 ribaund, Caris LeVert 10 sayı – 3 ribaund – 4 asist ile mücadele etti.
Wizards’ta Bradley Beal 27 sayı – 4 ribaund – 5 asist, Rui Hachimura 16 sayı – 3 ribaund, Monte Morris 13 sayı – 6 asist, Kyle Kuzma 11 sayı – 3 asist ile oynadı.