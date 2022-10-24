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Cedi Osman'dan galibiyete 16 sayılık katkı

Cedi Osman'dan galibiyete 16 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli oyuncumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Washington Wizards'ı 117-107 mağlup etti. Cedi, ürettiği 16 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.