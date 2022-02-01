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- Cedi Osman'dan kariyer rekoru
Cedi Osman'dan kariyer rekoru
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 14:24
- Güncelleme : 01.02.2022 - 14:34
NBA'de Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers, sahasında New Orleans Pelicans'ı yenerek son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.
Cleveland Cavaliers'ta Brandon Goodwin 21 sayı, Jarrett Allen 16 sayı, 8 ribaunt ve Kevin Love 15 sayı, 11 ribauntla oynadı.
KARİYER REKORUNU KIRDI
Darius Garland'ın yokluğunda maça oyun kurucu olarak başlayan Cedi Osman, yüzde 18,8 saha içi isabetiyle 7 sayıda kalsa da 12 asistle kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı.
New Orleans Pelicans cephesinde Jaxson Hayes 19 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Devonte' Graham de 20 sayıyla mücadele etti.
DİĞER SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 122-119 (uzatmada)
Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 122-116
Boston Celtics-Miami Heat: 122-92
New York Knicks-Sacramento Kings: 116-96
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 100-106
Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-122
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 98-81