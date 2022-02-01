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    Cedi Osman'dan kariyer rekoru

    NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 93-90 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 12 asistle kariyer rekorunu kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 14:34
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    Cedi Osman'dan kariyer rekoru

    NBA'de Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers, sahasında New Orleans Pelicans'ı yenerek son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

    Cleveland Cavaliers'ta Brandon Goodwin 21 sayı, Jarrett Allen 16 sayı, 8 ribaunt ve Kevin Love 15 sayı, 11 ribauntla oynadı.

    KARİYER REKORUNU KIRDI

    Darius Garland'ın yokluğunda maça oyun kurucu olarak başlayan Cedi Osman, yüzde 18,8 saha içi isabetiyle 7 sayıda kalsa da 12 asistle kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı.

    New Orleans Pelicans cephesinde Jaxson Hayes 19 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Devonte' Graham de 20 sayıyla mücadele etti.

    Cedi Osman dan kariyer rekoru #1

    DİĞER SONUÇLAR

    Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 122-119 (uzatmada)
    Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 122-116
    Boston Celtics-Miami Heat: 122-92
    New York Knicks-Sacramento Kings: 116-96
    Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 100-106
    Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-122
    Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 98-81


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