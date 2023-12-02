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Cedi Osman’ın 11 sayısı San Antonio Spurs'ün galibiyete yetmedi

Cedi Osman’ın 11 sayısı San Antonio Spurs'ün galibiyete yetmedi NBA’de San Antonio Spurs, konuk olduğu New Orleans Pelicans’a 121-106’lık skorla mağlup olarak üst üste 14. mağlubiyeti yaşadı. Spurs’ta 27 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 11 sayı, 5 asist, 2 ribaund ile mücadeleyi tamamlarken, bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.