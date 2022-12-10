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    Cedi Osman'ın 17 sayısı galibiyete yetmedi

    Dün gece NBA maçları oynanırken Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman Sacremento Kings karşısında bulduğu 17 sayı ile başarılı bir performans sergiledi.
    • 10.12.2022 - 14:25
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    Cedi Osman'ın 17 sayısı galibiyete yetmedi

    NBA'de gecenin maçları tamamlanırken milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, evinde Sacramento Kings'i ağırladı.

    Cleveland Cavaliers ile Sacramento Kings arasındaki karşılaşmayı, konuk takım Kings 106-95 kazandı.

    Sacramento iyi oyunla galibiyeti aldı

    Kings'te Domantas Sabonis 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Kevin Huerter 19 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, Harrison Barnes 20 sayı ve Keegan Murray 18 sayı üretti.

    Cedi Osman ın 17 sayısı galibiyete yetmedi #1

    Cedi Osman 17 sayı attı

    Cavaliers cephesinde Caris LeVert 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Darius Garland 19 sayı, 6 asist ve Cedi Osman 17 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

    Cedi Osman ın 17 sayısı galibiyete yetmedi #2

    NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde;

    Philadelphia 76ers 133-132 Los Angeles Lakers

    Charlotte Hornets 102-121 New York Knicks

    Indiana Pacers 121-111 Washington Wizards

    Orlando Magic 113-109 Toronto Raptors

    Brooklyn Nets 120-116 Atlanta Hawks

    Memphis Grizzlies 114-103 Detroit Pistons

    New Orleans Pelicians 128-117 Phoenix Suns

    Utah Jazz 108-118 Minnesota Timberwolves

    Dallas Mavericks 105-106 Milwaukee Bucks

    Cedi Osman ın 17 sayısı galibiyete yetmedi #3

    Cedi Osman ın 17 sayısı galibiyete yetmedi #4

    Cedi Osman ın 17 sayısı galibiyete yetmedi #5


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