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- Cedi Osman'ın 17 sayısı galibiyete yetmedi
Cedi Osman'ın 17 sayısı galibiyete yetmedi
- 10.12.2022 - 14:25
NBA'de gecenin maçları tamamlanırken milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, evinde Sacramento Kings'i ağırladı.
Cleveland Cavaliers ile Sacramento Kings arasındaki karşılaşmayı, konuk takım Kings 106-95 kazandı.
Sacramento iyi oyunla galibiyeti aldı
Kings'te Domantas Sabonis 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Kevin Huerter 19 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, Harrison Barnes 20 sayı ve Keegan Murray 18 sayı üretti.
Cedi Osman 17 sayı attı
Cavaliers cephesinde Caris LeVert 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Darius Garland 19 sayı, 6 asist ve Cedi Osman 17 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde;
Philadelphia 76ers 133-132 Los Angeles Lakers
Charlotte Hornets 102-121 New York Knicks
Indiana Pacers 121-111 Washington Wizards
Orlando Magic 113-109 Toronto Raptors
Brooklyn Nets 120-116 Atlanta Hawks
Memphis Grizzlies 114-103 Detroit Pistons
New Orleans Pelicians 128-117 Phoenix Suns
Utah Jazz 108-118 Minnesota Timberwolves
Dallas Mavericks 105-106 Milwaukee Bucks