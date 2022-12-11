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- Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi
Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi
- 11.12.2022 - 12:48
NBA'e birbirinden mücadeleci 8 mücadeleyle devam edildi.
Doğu Konferansı takımı Cavaliers, ağırladığı Batı Konferansı ekibi Thunder 110-102 yenerek Sacremento Kings mağlubiyetini telafi etti.
Cedi 8 sayı ile oynadı
Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, bu karşılaşmada süre aldığı 25 dakika 33 saniyede 8 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist üreterek galibiyete katkı verdi.
Donovan Mitchell, üst üste ikinci maçını kaçırdı
Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, Evan Mobley 21 sayı ve 12 ribauntla, Jarrett Allen 21 sayı ve 11 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynarken All-Star oyuncusu Donovan Mitchell sağ bacağındaki ağrı nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçırdı.
Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Curry ve Thompson'un iş birliği galibiyeti getirdi
Sonucu merakla beklenen Golden State Warriors-Boston Celtics maçının da sonucu belli oldu.
Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Golden State Warriors 123-107 kazanırken "Splash Brothers" lakaplı Stephen Curry ve Klay Thompson galibiyette kilit rol oynadı. Curry, karşılaşmayı 32 sayı 6 ribaunt 7 asist ile tamamlarken, Klay Thompson 34 sayı 5 ribaunt 2 asistlik katkı sağladı.
Brown, Celtics'in en skoreri oldu
Boston Celtics'de ise Jaylen Brown'ın 31 sayı 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'de gecenin sonuçları:
Miami Heat-San Antonio Spurs: 111-115
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-136
Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 107-114
Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 110-102
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 144-115
Golden State Warriors-Boston Celtics: 123-107
Denver Nuggets-Utah Jazz: 115-110
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 124-118