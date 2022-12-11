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    Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi

    NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 110-102 mağlup etti.
    • 11.12.2022 - 12:48
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    Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi

    NBA'e birbirinden mücadeleci 8 mücadeleyle devam edildi.

    Doğu Konferansı takımı Cavaliers, ağırladığı Batı Konferansı ekibi Thunder 110-102 yenerek Sacremento Kings mağlubiyetini telafi etti.

    Cedi 8 sayı ile oynadı

    Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, bu karşılaşmada süre aldığı 25 dakika 33 saniyede 8 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist üreterek galibiyete katkı verdi.

    Cedi Osman ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi #1

    Donovan Mitchell, üst üste ikinci maçını kaçırdı

    Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, Evan Mobley 21 sayı ve 12 ribauntla, Jarrett Allen 21 sayı ve 11 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynarken All-Star oyuncusu Donovan Mitchell sağ bacağındaki ağrı nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçırdı.

    Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

    Cedi Osman ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi #2

    Curry ve Thompson'un iş birliği galibiyeti getirdi

    Sonucu merakla beklenen Golden State Warriors-Boston Celtics maçının da sonucu belli oldu.

    Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Golden State Warriors 123-107 kazanırken "Splash Brothers" lakaplı Stephen Curry ve Klay Thompson galibiyette kilit rol oynadı. Curry, karşılaşmayı 32 sayı 6 ribaunt 7 asist ile tamamlarken, Klay Thompson 34 sayı 5 ribaunt 2 asistlik katkı sağladı.

    Cedi Osman ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi #3

    Brown, Celtics'in en skoreri oldu

    Boston Celtics'de ise Jaylen Brown'ın 31 sayı 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

    Cedi Osman ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi #4

    NBA'de gecenin sonuçları:

    Miami Heat-San Antonio Spurs: 111-115

    Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-136

    Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 107-114

    Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 110-102

    Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 144-115

    Golden State Warriors-Boston Celtics: 123-107

    Denver Nuggets-Utah Jazz: 115-110

    Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 124-118

    Cedi Osman ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi #5

    Cedi Osman ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi #6


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