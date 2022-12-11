Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 110-102 mağlup etti.

NBA'e birbirinden mücadeleci 8 mücadeleyle devam edildi.

Doğu Konferansı takımı Cavaliers, ağırladığı Batı Konferansı ekibi Thunder 110-102 yenerek Sacremento Kings mağlubiyetini telafi etti.

Cedi 8 sayı ile oynadı

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, bu karşılaşmada süre aldığı 25 dakika 33 saniyede 8 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist üreterek galibiyete katkı verdi.

Donovan Mitchell, üst üste ikinci maçını kaçırdı

Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, Evan Mobley 21 sayı ve 12 ribauntla, Jarrett Allen 21 sayı ve 11 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynarken All-Star oyuncusu Donovan Mitchell sağ bacağındaki ağrı nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçırdı.

Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Curry ve Thompson'un iş birliği galibiyeti getirdi

Sonucu merakla beklenen Golden State Warriors-Boston Celtics maçının da sonucu belli oldu.

Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Golden State Warriors 123-107 kazanırken "Splash Brothers" lakaplı Stephen Curry ve Klay Thompson galibiyette kilit rol oynadı. Curry, karşılaşmayı 32 sayı 6 ribaunt 7 asist ile tamamlarken, Klay Thompson 34 sayı 5 ribaunt 2 asistlik katkı sağladı.

Brown, Celtics'in en skoreri oldu

Boston Celtics'de ise Jaylen Brown'ın 31 sayı 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları:

Miami Heat-San Antonio Spurs: 111-115

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-136

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 107-114

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 110-102

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 144-115

Golden State Warriors-Boston Celtics: 123-107

Denver Nuggets-Utah Jazz: 115-110

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 124-118