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    Cedi’nin 16 sayısı Cavaliers’a yetmedi

    NBA’e dün gece oynanan 8 karşılaşma ile devam edildi. Doğu konferasında Play-in oynamak isteyen Wizards, sahasında Cedi’li Cavaliers’ı mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 11:59
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    Cedi’nin 16 sayısı Cavaliers’a yetmedi

    Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) dün akşam 8 karşılaşma oynandı. Normal sezonun sonuna yaklaştıkça rekabetin kızıştığı NBA’de Verizon Center’da Wizards, Cleveland Cavaliers’ı mağlup etti.

    CEDİ’DEN 16 SAYI

    Collin Sexton, Cavaliers’a 26 sayı ve 4 asist ile liderlik ederken, Cedi Osman 16 sayı, 6 asist ve 3 ribaundluk performans sergiledi.

    Cedi’nin 16 sayısı Cavaliers’a yetmedi #1

    Russel Westbrook, 21 sayı, 17 asist ve 14 ribaund ile Wizards adına en skorer oyuncu oldu.

    Ev sahibi Washington’da 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

    Cedi’nin 16 sayısı Cavaliers’a yetmedi #2

    PHİLADELPHİA RAHAT KAZANDI

    Philadelphia sahasında Orlando Magic’i mağlup etti. Bu galibiyetle Doğu Konferans’ı liderliğini garantilemiş oldu. 76ers adına sahanın lideri 20 sayı ile Seth Curry olurken, temsilcimiz Furkan Korkmaz 10 sayı, 2 asist ve 6 ribaund ile maçı tamamladı.

    Deplasman ekibinde ise Ignaz Brazdeikis, 21 sayı ve 6 ribaund ile oynadı.

    GECENİN SONUÇLARI

    Washington Wizards - Cleveland Cavaliers: 120 - 105

    Detroit Pistons - Denver Nuggets: 91 - 104

    Oklahoma City Thunder - Utah Jazz: 93 - 109

    Philadelphia 76ers - Orlando Magic: 122 - 97

    Dallas Mavericks - Toronto Raptors: 114 - 110

    Houston Rockets - Los Angeles Clippers: 122 - 115

    Memphis Grizzlies - Sacramento Kings: 107 - 106

    Golden State Warriors - New Orleans Pelicans: 125 - 122

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