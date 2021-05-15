Cedi’nin 16 sayısı Cavaliers’a yetmedi

NBA’e dün gece oynanan 8 karşılaşma ile devam edildi. Doğu konferasında Play-in oynamak isteyen Wizards, sahasında Cedi’li Cavaliers’ı mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) dün akşam 8 karşılaşma oynandı. Normal sezonun sonuna yaklaştıkça rekabetin kızıştığı NBA’de Verizon Center’da Wizards, Cleveland Cavaliers’ı mağlup etti.

CEDİ’DEN 16 SAYI

Collin Sexton, Cavaliers’a 26 sayı ve 4 asist ile liderlik ederken, Cedi Osman 16 sayı, 6 asist ve 3 ribaundluk performans sergiledi.

Russel Westbrook, 21 sayı, 17 asist ve 14 ribaund ile Wizards adına en skorer oyuncu oldu.

Ev sahibi Washington’da 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

PHİLADELPHİA RAHAT KAZANDI

Philadelphia sahasında Orlando Magic’i mağlup etti. Bu galibiyetle Doğu Konferans’ı liderliğini garantilemiş oldu. 76ers adına sahanın lideri 20 sayı ile Seth Curry olurken, temsilcimiz Furkan Korkmaz 10 sayı, 2 asist ve 6 ribaund ile maçı tamamladı.

Deplasman ekibinde ise Ignaz Brazdeikis, 21 sayı ve 6 ribaund ile oynadı.

GECENİN SONUÇLARI

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers: 120 - 105

Detroit Pistons - Denver Nuggets: 91 - 104

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz: 93 - 109

Philadelphia 76ers - Orlando Magic: 122 - 97

Dallas Mavericks - Toronto Raptors: 114 - 110

Houston Rockets - Los Angeles Clippers: 122 - 115

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings: 107 - 106

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans: 125 - 122