Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim sezonu kapadı NBA takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen milli basketbolcumuz Onuralp Bitim'in göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadığı belirtildi.

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NBA takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen milli futbolcumuz Onuralp Bitim, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

Chicago Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Chicago Bulls, Atlanta Hawks ile eşleşti

24 yaşındaki basketbolcunun formasını giydiği Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.

NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp Bitim, maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.