Cleveland Cavaliers, galibiyet serisini 12 maça çıkardı

AA & Ensonhaber

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti.

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da karşılaştığı Miami Heat'i 112-107'lik skorla mağlup etti.

CAVALIERS, PLAY-OFF'A KALDI

Ligde üst üste 12, toplamda 52. galibiyetini elde eden Cleveland'da Donovan Mitchell 26 sayı, 7 ribaund, Evan Mobley ile De Andre Hunter da 16'şar sayıyla katkı verdi.

Cleveland Cavaliers böylece bu sezon play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu.

HEAT, 32. YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sezonki 32. mağlubiyetini alan Miami'de ise Bam Adebayo 34 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Duncan Robinson 14 sayı ve Haywood Highsmith da 13 sayı ile müsabakayı tamamladı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers: 112 - Miami Heat: 107

Washington Wizards: 125 - Utah Jazz: 122

Boston Celtics: 128 - Portland Trail Blazers: 118

Charlotte Hornets: 110 - Minnesota Timberwolves: 125

Milwaukee Bucks: 137 - Dallas Mavericks: 107

Denver Nuggets: 116 - Sacramento Kings: 110

Memphis Grizzlies: 103 - Oklahoma City Thunder: 120

Los Angeles Clippers: 123 - Detroit Pistons: 115