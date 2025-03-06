Cleveland Cavaliers, galibiyet serisini 12 maça çıkardı

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti.
Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da karşılaştığı Miami Heat'i 112-107'lik skorla mağlup etti.
CAVALIERS, PLAY-OFF'A KALDI
Ligde üst üste 12, toplamda 52. galibiyetini elde eden Cleveland'da Donovan Mitchell 26 sayı, 7 ribaund, Evan Mobley ile De Andre Hunter da 16'şar sayıyla katkı verdi.
Cleveland Cavaliers böylece bu sezon play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu.
HEAT, 32. YENİLGİSİNİ ALDI
Bu sezonki 32. mağlubiyetini alan Miami'de ise Bam Adebayo 34 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Duncan Robinson 14 sayı ve Haywood Highsmith da 13 sayı ile müsabakayı tamamladı.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers: 112 - Miami Heat: 107
Washington Wizards: 125 - Utah Jazz: 122
Boston Celtics: 128 - Portland Trail Blazers: 118
Charlotte Hornets: 110 - Minnesota Timberwolves: 125
Milwaukee Bucks: 137 - Dallas Mavericks: 107
Denver Nuggets: 116 - Sacramento Kings: 110
Memphis Grizzlies: 103 - Oklahoma City Thunder: 120
Los Angeles Clippers: 123 - Detroit Pistons: 115
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