Cleveland Cavaliers'tan art arda 15. galibiyet

İHA
NBA'de normal sezon heyecanı 4 maçla devam etti.
Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i 109-104'lük skorla mağlup etti ve art arda 15, toplamda da 55. galibiyetini elde etti.
GARLAND YILDIZLAŞTI
Cleveland'da Darius Garland 30 sayı, 8 asist, Jarrett Allen 23 sayı, 13 ribaund ve Evan Mobley de 21 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sezonki 43. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Cam Thomas 27 sayı, Cameron Johnson 17 sayı ve Ziaire Williams da 14 sayıyla mücadele etti.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers: 109 - Brooklyn Nets: 104
Detroit Pistons: 123 - Washington Wizards: 103
Indiana Pacers: 115 - Milwaukee Bucks: 114
New Orleans Pelicans: 127 - Los Angeles Clippers: 120
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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