Cleveland koçu, Cedi'yi övdü

Cedi Osman gösterdiği performansla koçunun dikkatini çekti.

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, takımı adına rotasyonda aldığı rol ile yerini sağlamlaştırdı.

Cleveland'ın Atlanta Hawks'a 131-107 yenildiği karşılaşmada 27 dakika süre alan Cedi, 21 sayı 6 ribaund ve 4 asist ile oynadı. Önceki maçlarda dakikası az olan, Atlanta maçında ise farka giden skorun da etkisi ile yedekten gelerek başarılı bir performans gösteren Cedi'yi koçu da tebrik etti.

“O BÖYLE OYNADIĞINDA İYİ ŞEYLER OLUYOR”

Cleveland koçu J.B Bickerstaff Cedi'nin Atlanta maçında çok iyi oynadığını söylerken, onun oyununu şut performansının belirlemediğinin altını çizdi. Bickerstaff, Cedi'nin oyununu belirleyen detayların nasıl agresif oynadığı ile, ne kadar sıkı çalıştığıyla ve ne kadar sıkı oynadığı ile ilgili olduğunu belirtti: "O böyle oynadığında iyi şeyler oluyor."

Bu sezon 61 maçta forma giyen Cedi, 10.8 sayı 2.2 ribaund ve 2 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.