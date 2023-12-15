Clippers, Warriors'ı yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı NBA'de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 121-113'lük skorla yenerek üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrıldı. Clippers'ta 28 sayı, 15 asist, 7 ribaundla oynayan James Harden, galibiyetin mimarı oldu.

İHA

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 7 müsabakayla devam etti.

Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'u 121-113 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Clippers'ta 28 sayı, 15 asist, 7 ribaundluk performans sergileyen James Harden, takımını galibiyete taşıdı. Harden, bu performansla NBA tarihinde 25 bin sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaund, Norman Powell da 21 sayı, 5 ribaundla oynadı.

Warriors'ta ise Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribaundu, Stephen Curry'nin 17, Jonathan Kuminga'nın da 15 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Clippers 14. galibiyetini elde ederken, Warriors 14. mağlubiyetini aldı.

Ömer Faruk'lu Utah deplasmanda kazandı

Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.

Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de yaklaşık 22 dakika süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 4 ribaund, 1 asistle tamamladı.

Blazers'ta ise Scoot Henderson'ın 23 sayı, 10 asistlik double-double performansı ile Toumani Camara'nın 18 sayı, 6 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonucun ardından Jazz, 9. galibiyetine ulaşırken, Blazers 17. yenilgisini aldı.

Sonuçlar:

Boston Celtics: 116 - Cleveland Cavaliers: 107

Miami Heat: 116 - Chicago Bulls: 124

Dallas Mavericks: 101 - Minnesota Timberwolves: 119

Denver Nuggets: 124 - Brooklyn Nets: 101

Sacramento Kings: 128 - Oklahoma City Thunder: 123

Portland Trail Blazers: 114 - Utah Jazz: 122

Los Angeles Clippers: 121 - Golden State Warriors: 113

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)