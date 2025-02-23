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AA & Ensonhaber

Melikgazi Kayseri Basketbol'un sezon başında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Los Angeles Sparks'tan transfer ettiği Dangerfield, Kadınlar Basketbol Süper Ligi sayı liderliğinde ilk sırada yer alıyor.

Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki Dangerfield, 55 üç sayılık atıştan bulduğu 165 sayıyla da bu alanda ligde 2. sırada bulunuyor.

"İYİ BİR EKİBİZ"

Dangerfield, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Melikgazi Kayseri Basketbol'a geldiği günden beri takımın başarısı için elinden geleni yaptığını vurgulayan Dangerfield, şunları dedi:

Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takımımızda görev alan herkes sahada elinden geleni yapıyor. İyi bir ekibiz. Ben de bu takımın iyi yerlere gelmesi için mücadele ediyorum.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA BURADA OYNAMAK İSTİYORUM"

Dangerfield, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin çok iyi bir lig olduğuna dikkati çekerek, herhangi bir istatistikte lider olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Başarısının devam etmesi için son derece konsantre olduğunu dile getiren Dangerfield, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki yıl da burada oynamak istiyorum. Ailemle de bu konuyu paylaştım. Onlar da burada kalmamı istiyor.

"İYİ PERFORMANSININ YANINDA DÜZGÜN KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Melikgazi Kayseri Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı ise Dangerfield'in çok karakterli bir oyuncu olduğunu kaydetti.

Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için mutluluk duyduklarını dile getiren Özsarı, şunları söyledi:

Dangerfield, bizden önce ülkesinden sadece bir kez çıkan bir oyuncu. ABD dışındaki ikinci deneyimini Türkiye'de bizim takımımızda kazandı. Yönetimimizle ince eleyip sık dokuyarak yaptığımız önemli bir transferdi. Bu performansı göstereceğine inanıyorduk. Uzun süredir takip ettiğim bir oyuncuydu. Bir sezon önce de istemiştim ama alamamıştık. Özellikle son 4 haftadaki performansı gelecek için umut verici. Önümüzdeki yıllarda da onu takımımızda görmek istiyoruz. İyi performansının yanında düzgün karakterli bir oyuncu.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.