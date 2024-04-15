CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda Andreas Pistolis dönemi başladı

AA
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan Andreas Pistolis getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Emil Rajkovic'ten boşalan başantrenörlük görevi için 45 yaşındaki Pistolis ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Galatasaray'ı çalıştırmıştı
Daha önce CSKA Moskova'da 8 yıl yardımcı antrenörlük yapan Pistolis, 2022'de imza attığı Galatasaray'da yaklaşık bir sene görev alarak ilk başantrenörlük deneyimini yaşadı.
Play-off'ta Enisey ile eşleştiler
Rusya kulüplerinin EuroLeague'de yer almamasından ötürü yoluna sadece VTB Ligi’nde devam eden CSKA Moskova, normal sezonu 3. sırada tamamladı ve play-off ilk turunda Enisey ile eşleşti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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