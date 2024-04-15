CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda Andreas Pistolis dönemi başladı CSKA Moskova Basketbol Takımı, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Andreas Pistolis'i takımın başına getirdiğini duyurdu.

AA

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan Andreas Pistolis getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emil Rajkovic'ten boşalan başantrenörlük görevi için 45 yaşındaki Pistolis ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Galatasaray'ı çalıştırmıştı

Daha önce CSKA Moskova'da 8 yıl yardımcı antrenörlük yapan Pistolis, 2022'de imza attığı Galatasaray'da yaklaşık bir sene görev alarak ilk başantrenörlük deneyimini yaşadı.

Play-off'ta Enisey ile eşleştiler

Rusya kulüplerinin EuroLeague'de yer almamasından ötürü yoluna sadece VTB Ligi’nde devam eden CSKA Moskova, normal sezonu 3. sırada tamamladı ve play-off ilk turunda Enisey ile eşleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)