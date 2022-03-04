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    CSKA'dan ayrılan Daniel Hackett'ın yeni adresi belli oldu

    CSKA Moskova'dan ayrılan Daniel Hackett, sezonun geri kalanını ülkesi İtalya'da geçirecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 16:23
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    CSKA'dan ayrılan Daniel Hackett'ın yeni adresi belli oldu

    Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası CSKA Moskova'dan ayrılan son isim Daniel Hackett olmuştu. Yıldız oyuncunun yeni adresi ülkesi İtalya oldu.

    34 yaşındaki Hackett, Serie A takımlarından Virtus Bologna ile anlaştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

    BOLOGNA İTALYA LİGİ'NDE 2. SIRADA

    İtalya Ligi'nde Olimpia Milano'nun ardından 2. sırada yer alan Virtus Bologna, EuroCup'ta bugün Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek.

    ABD kökenli Hackett bu sezon EuroLeague'de 8.5 sayı, 2.6 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyordu.

    CSKA Moskova’da daha önce Tornike Shengelia, Johannes Voigtmann, Marius Grigonis, Iffe Lundberg ve Joel Bolomboy Rusya'dan ayrılarak ülkelerine dönmüşlerdi.

    CSKA dan ayrılan Daniel Hackett ın yeni adresi belli oldu #1


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