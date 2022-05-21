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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i tebrik etti
EuroLeague finalinde rakibi Real Madrid'i 58-57 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı yayınladı.
- 21.05.2022 - 23:24
Anadolu Efes Euroleague finalinde, İspanyol ekibi Real Madrid’i 58-57 mağlup etti.
Şampiyonluğa yükselen Anadolu Efes'i CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından tebrik etti.
"Göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes'i tebrik ediyorum"
Erdoğan mesajında şu cümleleri kullandı:
"THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu @AnadoluEfesSK
basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."