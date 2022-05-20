Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergin Ataman'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes basketbol takımı antrenörü Ergin Ataman'ı arayarak, tebrik etti.

Anadolu Efes, Final Four Yarı Finali’nde Yunan devi Olympiakos'u son saniye üçlüğüyle 74-77 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Türkiye temsilcisinin rakibi ise Real Madrid oldu.

Dört bir yandan tebrik mesajı gelen takıma bir mesaj da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'in antrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek takımının Avrupa Ligi'nde finale yükselmesi tebrik etti.

Ayrıca Erdoğan, Anadolu Efes takımını da başarılar diledi.