Petrol
111.53
-0.46%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
482.581
1.05%
BTXN Coin
13.26
-9.73%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergin Ataman'ı tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes basketbol takımı antrenörü Ergin Ataman'ı arayarak, tebrik etti.
    • 20.05.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 08:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergin Ataman'ı tebrik etti

    Anadolu Efes, Final Four Yarı Finali’nde Yunan devi Olympiakos'u son saniye üçlüğüyle 74-77 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

    Türkiye temsilcisinin rakibi ise Real Madrid oldu.

    Dört bir yandan tebrik mesajı gelen takıma bir mesaj da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'in antrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek takımının Avrupa Ligi'nde finale yükselmesi tebrik etti.

    Ayrıca Erdoğan, Anadolu Efes takımını da başarılar diledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergin Ataman ı tebrik etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Torbacının ağzında uyuşturucu arandı
    3. Sayfa

    Torbacının ağzında uyuşturucu arandı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Sancaktepe'de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu
    3. Sayfa

    Sancaktepe'de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu

    Görüş Bildir