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    Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

    Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 84-78 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupanın sahibi oldu.
    • 28.12.2022 - 20:53
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 20:57
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    Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

    Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen organizasyon bu yıl 28'inci kez sahibini buldu.

    Geçtiğimiz yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, en büyük kupayı kazanmak için karşı karşıya geldi.

    Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk kez kupayı kazandı

    Mücadelede ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 84-78 yendi ve kupanın sahibi oldu. Akdeniz ekibi tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

    Cumhurbaşkanlığı Kupası nın sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi #1

    Cumhurbaşkanlığı Kupası nın sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi #2

    Cumhurbaşkanlığı Kupası nın sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi #3

    Cumhurbaşkanlığı Kupası nın sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi #4


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