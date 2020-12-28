Dallas - Clippers maçında sayı farkı rekoru

Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'a karşı ilk yarıda 50 sayı fark atarak NBA rekoru kırkdı.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'a karşı ilk yarıda 50 sayı fark attı.

DALLAS'TAN TARİHİ FARK

Yıldız oyuncuları Kawhi Leonard'In yokluğunu hisseden Los Angeles Clippers, Dallas karşısında tarihi fark yedi.

Mücadelenin ilk yarısı Dallas Mavericks lehine 77-27 bitti ve bu 50 sayılık fark, NBA tarihinde bir yarıda atılan en büyük sayı farkı oldu.