Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers karşısında seride durumu eşitledi NBA Batı Konferansı play-off ilk turunda Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Clippers’ı 96-93 yendi ve seriyi 1-1’e getirdi.

İHA

NBA’de play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti.

Batı Konferansı’nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers’ı 96-93’lük skorla mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi.

Dallas’ta Luka Doncic 32 sayı, 9 asist, Kyrie Irving 23 sayı, 6 ribaund ve P.J. Washington da 18 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi.

Clippers'ta ise James Harden 22 sayı, 8 asist ve Paul George 22 sayı, 4 asist ile katkı verdi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı

Milwaukee Bucks: 108 - Indiana Pacers: 125 (1-1)

Batı Konferansı

Minnesota Timberwolves: 105 - Phoenix Suns: 93 (2-0)

Los Angeles Clippers: 93 - Dallas Mavericks: 96 (1-1)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)