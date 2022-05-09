Dallas'ta Paul ailesine saldırı

Dallas Mavericks taraftarları, Chris Paul'un ailesine fiziksel müdahalede bulundu.

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks'in playoff ikinci turunda Phoenix Suns'ı ağırladığı karşılaşmada tribün olayları dikkat çekti.

Serinin 4. maçını izlemek için Dallas'ın sahası American Airlines Center'a gelen Paul'un annesi, eşi ve 2 çocuğu Phoenix yedek kulübesinin arkasında yerini almıştı.

Gergin geçen maçta bir ara bazı Dallas taraftarlarının Paul ailesini rahatsız ettiği hatta bazı kişilerin işi fiziksel temasa kadar götürdüğü öğrenildi.

Maç sonu paylaşım yaptı

Paul'un çocuklarının çok korktuğu ve kendilerini çok güvensiz hissettikleri açıklanırken, Chris Paul maçtan sonra yaptığı paylaşımda "Bir oyuncu taraftara bir şey derse ceza alır ama taraftarlar gelip sizin ailenize el uzatabiliyor." dedi.

Dallas tarafı da yaptığı açıklamada bu davranışı asla tolere edemeyceklerini ve ilgili taraftarları saha dışına attıklarını belirtti.

Dallas'ın Phoenix'i 111-101 yenip seriyi 2-2'ye getirdi.