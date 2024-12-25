Danilos Pizza, Melikgazi Kayseri Basketbol'u yendi
Haber Merkezi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Danilos Pizza ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-77'lik skorla ev sahibi takım Danilos Pizza oldu.

SKOR DAĞILIMI

Danilos Pizza: Henderson 19, Gizem Uca, Yağmur Bul 6, Yağmur Kübra Taşar 9, Mompremier 21, Palenikova 20, Walker 11, Hande Çelebi

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 14, Fall 13, Powers 19, Kübra Erat 7, Diallo 14, Şuğranur Sönmez, Meltem Avcı 6, Gonca Karataş 4

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Emre Çalışkan
Editor