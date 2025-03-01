Danilos Pizza, Tarsus Spor deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Tarsus Spor ile Danilos Pizza karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-82'lik skorla konuk takım Danilos Pizza oldu.
SKOR DAĞILIMI
Tarsus Spor: Heal 34, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 11, Alleyne 29, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Banu Şimşek 2, Nuran Tutsak,
Danilos Pizza: Henderson 19, Cooke 20, Yağmur Kübra Taşar, Mompremier 26, Walker 9, Hande Çelebi 3, Yağmur Bul 6
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