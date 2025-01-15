Danilos Pizza, Zia Alexandria Cooke’yi transfer etti

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon ilk kez mücadele eden Danilos Pizza kadrosunu güçlendiriyor.

13 takımın mücadele ettiği ligde çıktığı 14 karşılaşmada 5 galibiyet alarak hanesine 19 puan yazdıran Kocaeli temsilcisi, Amerikalı oyun kurucu Zia Alexandria Cooke’yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

ABD DIŞINDA AVUSTURYA'DA DA OYNADI

175 cm boyundaki ABD Güney Karolinalı deneyimli oyuncu, Los Angels Sparks takımından sonra Avusturya’da forma giydi.