Danilos Pizza'dan Bodrum Basketbol'a 34 sayı fark!

Haber Merkezi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Bodrum Basketbol ile Danilos Pizza karşı karşıya geldi.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 94-60'lık skorla konuk takım Danilos Pizza oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bodrum Basketbol: Brianna Jones 19, Gizem Tüzün 5, Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 5, Azra Erçeli̇k 6, Mya Hollingshed 14, İdal Yavuz 2, Zehra Sıla Tunçdemir, Elif Bati
Danilos Pizza: Yağmur Bul 18, Jasmine Walker 15, Beatrice Mompremier 18, Terezia Palenikova 11, Yağmur Kübra Taşar 11, Ferda Yıldız 5, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül 4, Aysude Torcu 2, Hande Çelebi 8
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış