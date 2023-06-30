Darüşşafaka, Can Korkmaz'ın sözleşmesini yeniledi Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Can Korkmaz'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve sezon başında Selçuk Ernak'ın görevinden ayrılması sonrasında takımın başına Yakup Sekizkök'ü getiren Darüşşafaka'da bir iç transfer gerçekleşti.

İstanbul ekibi, deneyimli basketbolcu Can Korkmaz'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Yeni sezonda da Darüşşafaka'da

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcunun yeni sezonda da Darüşşafaka'da forma giyeceği bildirildi.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Süper Lig'inde 32 maça çıkan Can Korkmaz, 8,06 sayı ve 2,34 asist ortalamayla oynadı.