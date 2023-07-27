Darüşşafaka, David McCormack'ı kadrosuna kattı Darüşşafaka Basketbol Takımı, ABD’li oyuncu David McCormack'ı renklerine bağladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'da, yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Başantrenörlüğe Yakup Sekizkök'ü getiren İstanbul ekibi, yeni transferi David McCormack'ı resmen duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen 24 yaşındaki pivot oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sene 23 maçta oynadı

David McCormack, geçen sene Basketbol Süper Ligi'nde 23 maçta 9,09 sayı, 0,87 asist ve 7,39 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.