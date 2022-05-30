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    Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Peki, Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 11:52
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    Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    THY Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

    ING Basketbol Süper Ligi yarı final eşleşmelerinden Darüşşafaka – Fenerbahçe Beko serisinde son olarak üçüncü maç oynandı.

    Rakibini 69-73 mağlup eden sarı-lacivertliler, seride 2-1 öne geçerek avantajı yakaladı. Akabinde gözler, Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka arasında oynanacak dördüncü maça çevrildi.

    Fenerbahçe Beko, yarı final serisini geçmesi halinde Anadolu Efes – Galatasaray Nef eşleşmesinden gelecek takımla final oynayacak.

    Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol severler ise Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Peki, Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko 4. maçı, 30 Mayıs Pazartesi günü 20.30'da başlayacak ve Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

    Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşması, Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Play-off yarı final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, final vizesi alacak.

    Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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