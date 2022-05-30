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- Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 30.05.2022 - 11:52
THY Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
ING Basketbol Süper Ligi yarı final eşleşmelerinden Darüşşafaka – Fenerbahçe Beko serisinde son olarak üçüncü maç oynandı.
Rakibini 69-73 mağlup eden sarı-lacivertliler, seride 2-1 öne geçerek avantajı yakaladı. Akabinde gözler, Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka arasında oynanacak dördüncü maça çevrildi.
Fenerbahçe Beko, yarı final serisini geçmesi halinde Anadolu Efes – Galatasaray Nef eşleşmesinden gelecek takımla final oynayacak.
Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol severler ise Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki, Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko 4. maçı, 30 Mayıs Pazartesi günü 20.30'da başlayacak ve Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka karşılaşması, Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Play-off yarı final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, final vizesi alacak.