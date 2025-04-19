Darüşşafaka, Galatasaray'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-87'lik skorla ev sahibi takım Darüşşafaka oldu.
SKOR DAĞILIMI
Darüşşafaka: Muhaymin Mustafa, Moore 24, Tinkle 13, Gach 19, Brajkovic 6, Sibande 8, Appleby 13, Enes Berkay Taşkıran 5, Pecarski 2, Ege Demir 4, Tarık Sezgün
Galatasaray: Young 10, Cummings 23, Palmer 20, Delgado 1, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 5, Blumbergs 3, Izundu 12, Buğrahan Tuncer 13, Samet Geyik
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