Darüşşafaka, James Woodard'la sözleşme imzaladı Darüşşafaka Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu James Woodard'ı kadrosuna kattı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, kadroya takviyelerine devam ediyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Esenler Erokspor'da forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

17.2 sayı ortalaması yakaladı

Woodard bu sezon Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde Esenler Erokspor formasıyla 15 maça çıkarken 17.2 sayı, 4.1 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları tutturdu.