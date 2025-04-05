Darüşşafaka, Karşıyaka'yı mağlup etti
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 84-75'lik skorla ev sahibi takım Darüşşafaka oldu.

Bu sonuçla Darüşşafaka, ligde 8. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 15. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Darüşşafaka: Appleby 5, Moore 15, Tinkle 18, Gach 9, Ege Demir 5, Tarık Sezgün, Sibande 7, Enes Berkay Taşkıran 12, Muhaymin Mustafa, Pecarski 7, Brajkovic 6

Karşıyaka: Hakan Sayılı 2, Efe Ergi Tırpancı 8, Thomas Akyazılı 3, Smith 19, Muhsin Yaşar 20, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Braimoh 10, Hollins 8, Mert Celep 5

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Emre Çalışkan
Editor