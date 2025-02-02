Darüşşafaka, Manisa Basket'i uzatmada mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Manisa Basket ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 82-82 eşitlikle sona erdi.

Konuk takım Darüşşafaka, uzatmalara giden maçta rakibini 96-86'lık skorla mağlup etti.

MANİSA BASKET, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Müsabakanın başında 5-0’lık seri yakalayan Manisa Basket, Besson ve White Jr.'ın etkili oyunuyla ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.

DARÜŞŞAFAKA, ÖNE GEÇTİ

İkinci çeyreğin başında Manisa Basket’ten Acuil ve Besson’un sayılarına Darüşşafaka Lassa, Tinkle ve Smith ile cevap verdi. Baskısını arttıran konuk ekip maçın 15. dakikasına Moore’nin sayısıyla 33-32 önde girdi. Kalan dakikalarda Darüşşafaka Lassa, Brajkovic ve Moore’nin etkili oyunuyla soyunma odasına 46-36 üstün gitti.

SON ÇEYREĞE DARÜŞŞAFAKA, ÖNDE GİRDİ

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Darüşşafaka, Brajkovic ve Moore ikilisinden bulduğu sayılarla maçın 25. dakikasına 56-47 önde girdi. Kalan dakikalarda Manisa Basket baskısını arttırsa da konuk ekip, rakibinin sayılarına Moore ve Smith ile cevap verdi. Etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka periyodu 66-61 önde bitirdi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Dördüncü periyot çekişmeli başladı. Ev sahibi ekip Chiozza’nın 3 sayı çizgisinin arkasından etkili atışıyla beraberliği yakaladı: 69-69. Bu bölümde etkili savunma yapan Manisa Basket, son 5 dakikaya Yunus Emre Sonsırma’nın sayısıyla 72-69 önde girdi. Kalan dakikalarda baskısını arttırarak oyunu ele alan Darüşşafaka Appleby ile öne geçti: 82-79. Manisa Basket, son saniyede Saben Lee ile bulduğu sayıyla 82-82 eşitliği yakalayarak, müsabakayı uzatma periyoduna taşıdı.

DARÜŞŞAFAKA, UZATMADA KAZANDI

Uzatma periyoduna etkili başlayan konuk ekip, 6-0'lık seri yakaladı. Baskılı oyununa devam eden Darüşşafaka, Brajkovic, Gach ve Moore ile bulduğu sayılarla müsabakadan 96-86 galip ayrıldı.