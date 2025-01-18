Darüşşafaka, Mersinspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 89-81'lik skorla ev sahibi takım Darüşşafaka oldu.

DARÜŞŞAFAKA, 4. GALİBİYETİNİ ALDI

Yeşil-siyahlı ekipte 28 sayı üreten Appleby, maçın en skorer oyuncusu olurken galibiyette başrolü oynadı. İstanbul temsilcisinde Moore 21, Gach ve Ege Demir 13'er sayı kaydetti. Ege, aldığı 14 ribauntla takımına büyük katkı verdi.

Mersinspor'da ise Efianayi 17, Cobbs ve Canberk Kuş 15'er, Cruz'un 14, Olaseni'nin 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

İyi bir sezon geçirmeyen Darüşşafaka, 15. maçında 4. galibiyetini alabildi. Mersinspor ise 7. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Darüşşafaka: Appleby 28, Muhaymin Mustafa 2, Moore 21, Tinkle 5, Brajkovic 2, Tolga Kay, Gach 13, Pecarski 3, Ege Demir 13, Smith 2

Mersinspor: Cobbs 15, Pineiro 7, Cruz 14, Kairys, Canberk Kuş 15, Olaseni 11, Efianayi 17, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 2, Deniz Kılıçlı