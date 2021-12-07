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    Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel-U Net Holon'u yendi

    Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u 86-79 mağlup etti.
    • AA
    • 07.12.2021 - 22:35
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    Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel-U Net Holon'u yendi

    FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Darüşşafaka, İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u 86-79 mağlup etti.

    Bu sonucun ardından yeşil-siyahlı ekip 2. galibiyetini elde ederken, İsrail temsilcisi 2. yenilgisini yaşadı.

    Darüşşafaka: 86 - Hapoel-U Net Holon: 79

    Salon: Volkswagen Arena

    Hakemler: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Michal Proc (İspanya)

    Darüşşafaka: Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 3, Olaseni 20, McCullough 4, Sinan Güler 11, Pineiro 25, Ragıp Atar 2, Görkem Doğan 2, Can Maxim Mutaf

    Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi nde Hapoel-U Net Holon u yendi #1

    Hapoel-U Net Holon: Gray 10, Johnson 25, Menco 10, Ragland 9, Kyser 13, Bourdillon, Pnini 9, Alber 1, Ogden 2

    1. Periyot: 18-23

    Devre: 40-42

    3. Periyot: 66-56

    Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi nde Hapoel-U Net Holon u yendi #2

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