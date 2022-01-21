Euro
15.1235
-0.14%
Dolar
13.3559
-0.16%
Altın
789.4860
-0.06%
Borsa
2,014.21
-1.36%
Bitcoin
568.000
0.12%
BTXN Coin
33.10
-1.16%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında deplasmanda İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımını yenen Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, son 16 turuna kaldı.
    • AA
    • 21.01.2022 - 00:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı

    Burgos'taki maçta, ilk set 16-16 eşitlikle geçti. İkinci sette daha etkili olan Darüşşafaka, devreye de 40-34 önde girdi. Üçüncü sette de farkın kapanmasına izin vermeyen Darüşşafaka, son sete 61-54 önde girdi ve üstün oyununu devam ettirerek, maçtan 80-68 galip ayrıldı.

    DARÜŞŞAFAKA SON 16'YA KALDI

    İki takım arasındaki ilk maçı İspanyol ekibi 83-78, İstanbul'da oynanan ikinci mücadeleyi ise Darüşşafaka 85-66 kazanmıştı.

    Bu sonuçla, Darüşşafaka, son 16 turuna adını yazdırarak, TOFAŞ'ın da yer aldığı J Grubu'nda mücadele edecek.

    Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi nde tur atladı #1


    Görüş Bildir