Datome: Obradovic kalsaydı da ayrılacaktım

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Gigi Datome, Obradovic'in kalması durumunda da takımdan ayrılacağını söyledi.

Fenerbahçe ile 5 yıllık bir dönemin ardından sezon öncesinde AX Armani Exchange Olimpia Milano'ya transfer olan İtalyan forvet Gigi Datome, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Datome, sarı-lacivertlilerden ayrılığı hakkında konuştu.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

Zeljko Obradovic'in kalması durumunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı üzerine gelen soru ile ilgili net bir cevap veren Datome, "Hayır. Onunla ve Gherardini ile bir telefon konuşması yaptım ve sezon ile ilgili ne olursa olsun gideceğimi, İtalya'ya dönmenin ve Milano'ya gitmenin benim için iyi bir fırsat olduğunu söyledim. Çünkü kariyerimde yeni bir meydan okuma istedim. Çünkü Fenerbahçe ile birçok şey başardığımı, birlikte birçok hedefe ulaştığımızı ve artık yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Zeljko bu durumu anladı ve kendim için doğru kararın bu olacağını düşünüyorsam, ne gerekiyorsa yapmamı söyledi. Her zamanki gibi, hala beni destekliyordu ve sanırım birkaç gün sonra koç Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. O yüzden evet; kararımı öncesinden vermiştim ve umarım ki kendim için en iyi kararı vermişimdir." ifadelerini kullandı.