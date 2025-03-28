Dejan Radonjic: EuroCup'ta harika bir sezon geçiriyoruz

Bahçeşehir Koleji, EuroCup yarı final ikinci maçında bu akşam İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, Gran Canaria Arena'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

40 dakika boyunca çok iyi oynamaları gerektiğini ifade eden Dejan Radonjic, şu yorumda bulundu:

EuroCup'ta harika bir sezon geçiriyoruz. Hücum ve savunmada iyi bir performans göstermeliyiz. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Umarım yarın bunları uygulayabiliriz. Gran Canaria harika bir takım. 40 dakika boyunca çok iyi oynamamız gerekiyor. İyi bir performans göstererek kazanmaya çalışacağız.