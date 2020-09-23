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    Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı yendi

    Jamal Murray'ın 28 sayı, 12 asistlik performansıyla yıldızlaştığı maçta Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 114-106 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 13:11
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    Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı yendi

    NBA Batı Konferansı 3. maçında Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı konuk etti.

    28 SAYI, 12 ASİST

    Maçı 114-106 kazanan Nuggets'ta Jamal Murray, 28 sayı ve 12 asistlik istatistikleriyle galibiyetin mimarı oldu.

    Denver Nuggets, Los Angeles Lakers ı yendi #1

    Nuggets, son çeyrekte neredeyse 20 sayılık üstünlüğü kaybedecek seviyeye gelmesine karşın; rakibin maçı kazanıp seriyi 3-0 yapmasını engelledi. Denver Nuggets, bu sezon 2 kez 3-1'den gelip konferans finaline çıktı. Ancak NBA'de şimdiye kadar hiçbir takım seride 3-0 geri düştükten sonra kazanamamıştı.

    Denver'ın galibiyetinde önemli rol oynayan bir başka isim Jerami Grant oldu. Play-off'lar kariyer rekoru kıran Denver forveti, maçı 26 sayıyla tamamladı. Nikoka Jokic ise 22 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı yaptı.

    Denver Nuggets, Los Angeles Lakers ı yendi #2

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